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serVme

serVme

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Web Sitesi: servmeco.com

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SerVme, rezervasyonları, masa yönetimini, güçlü pazarlama CRM'sini, yeniden katılım ve misafir anketlerini güçlü analizlerle birleştiren eksiksiz bir misafir deneyimi platformudur. Amaca yönelik bir konaklama platformu olan serVme, Telefonlar, POS, PMS, ödemeler ve CRM gibi mevcut konaklama yığınınızla güçlü entegrasyonların yardımıyla evin önünden evin arkasına kadar operasyonları kolaylaştırır. Misyonumuz, restoran işletmecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmalarını ve gelirlerini (satın alma) artırmak ve müşterilerinizle kalıcı bağları (katılım ve elde tutma) güçlendirmek için daha bilinçli kararlar vermelerini inanılmaz derecede kolaylaştırmaktır. SerVme restoranlara, restoran işleten otellere, kurumsal yiyecek ve içecek gruplarına ve gece hayatına güç vermektedir. SerVme'ye birden fazla cihazdan erişebilirsiniz: Web uygulaması, Tablet ve iOS ve Android'deki yerel uygulama. Daha fazla bilgi edinmek için www.servmeco.com adresini ziyaret edin

Kategoriler:

Business
Mekan Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: servmeco.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, serVme ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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forbestravelguide.com

Apicbase

Apicbase

apicbase.com

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