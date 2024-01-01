SerVme, rezervasyonları, masa yönetimini, güçlü pazarlama CRM'sini, yeniden katılım ve misafir anketlerini güçlü analizlerle birleştiren eksiksiz bir misafir deneyimi platformudur. Amaca yönelik bir konaklama platformu olan serVme, Telefonlar, POS, PMS, ödemeler ve CRM gibi mevcut konaklama yığınınızla güçlü entegrasyonların yardımıyla evin önünden evin arkasına kadar operasyonları kolaylaştırır. Misyonumuz, restoran işletmecilerinin operasyonlarını kolaylaştırmalarını ve gelirlerini (satın alma) artırmak ve müşterilerinizle kalıcı bağları (katılım ve elde tutma) güçlendirmek için daha bilinçli kararlar vermelerini inanılmaz derecede kolaylaştırmaktır. SerVme restoranlara, restoran işleten otellere, kurumsal yiyecek ve içecek gruplarına ve gece hayatına güç vermektedir. SerVme'ye birden fazla cihazdan erişebilirsiniz: Web uygulaması, Tablet ve iOS ve Android'deki yerel uygulama. Daha fazla bilgi edinmek için www.servmeco.com adresini ziyaret edin

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Web Sitesi: servmeco.com

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