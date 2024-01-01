Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon formları toplayın -Projeleri yönetin -Rezervasyonların giriş/çıkışlarını yapın ve geç veya kullanılmayan rezervasyonları otomatik olarak iptal edin -Mevcut Outlook ve Google takvimleriyle entegrasyon -Kiosk üzerinden canlı rezervasyona izin verin haritalar/kat planları -Belirlenen zaman aralıklarından rezervasyon yapın -Misafirleri rezervasyonlara davet edin ve RSVP talep edin -Fatura ve ödemeleri işleyin -Entegre barkod okuyucu desteğine sahip giriş/çıkış ekipmanı -Erişim etkinliği, gerçek kullanım, kapasite ve kullanım verileri - ve çok daha fazlası !

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