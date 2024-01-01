WebCatalog

QReserve

QReserve

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: get.qreserve.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde QReserve çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon formları toplayın -Projeleri yönetin -Rezervasyonların giriş/çıkışlarını yapın ve geç veya kullanılmayan rezervasyonları otomatik olarak iptal edin -Mevcut Outlook ve Google takvimleriyle entegrasyon -Kiosk üzerinden canlı rezervasyona izin verin haritalar/kat planları -Belirlenen zaman aralıklarından rezervasyon yapın -Misafirleri rezervasyonlara davet edin ve RSVP talep edin -Fatura ve ödemeleri işleyin -Entegre barkod okuyucu desteğine sahip giriş/çıkış ekipmanı -Erişim etkinliği, gerçek kullanım, kapasite ve kullanım verileri - ve çok daha fazlası !

Kategoriler:

Productivity
Mekan Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: get.qreserve.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, QReserve ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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