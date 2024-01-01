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Alternatifler - QReserve

Skedda

Skedda

skedda.com

Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Tripleseat, satışları artıran ve restoranlar, oteller ve benzersiz mekanlar için rezervasyonları kolaylaştıran bir çevrimiçi ikram ve etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Event Temple

Event Temple

eventtemple.com

Ödüllü Otel ve Mekan Yönetim Yazılımı Oteller ve mekanlara yönelik kullanımı kolay çözümümüzle zamandan tasarruf edin ve gelirinizi artırın.

Propared

Propared

propared.com

Propared – Sanat ve Etkinlik Organizasyonları Üretim Planlama Yazılımı

EventsX

EventsX

eventsx.com

EventsX'in imzalı sanal etkinlik platformu, başarılı etkinliklerin hazırlanmasını çocuk oyuncağı haline getiriyor. Tüm ağır yükü bize bırakın. İlk hazırlıktan pazarlamaya ve barındırmaya kadar sanal etkinlik platformumuz her şeyi halleder. Beyaz eldiven hizmetimiz ve özel başarı yöneticilerimiz, etk...

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

VenueArc, tiyatrolarınızı ve performans sanatları merkezlerinizi ayırtmak ve yönetmek için kullanılan yeni nesil otomatik bulut tabanlı Mekan rezervasyonu ve Etkinlik yönetimi yazılımıdır.

serVme

serVme

servmeco.com

SerVme, rezervasyonları, masa yönetimini, güçlü pazarlama CRM'sini, yeniden katılım ve misafir anketlerini güçlü analizlerle birleştiren eksiksiz bir misafir deneyimi platformudur. Amaca yönelik bir konaklama platformu olan serVme, Telefonlar, POS, PMS, ödemeler ve CRM gibi mevcut konaklama yığınını...

MeetingPackage

MeetingPackage

meetingpackage.com

Toplantı odalarınızı ve hizmetlerinizi gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve dinamik fiyatlandırma ile çevrimiçi olarak satın. Rezervasyon Motorumuzla doğrudan kendi web siteniz üzerinden anında rezervasyon veya RFP alın.

Locaboo

Locaboo

locaboo.com

Modern organizasyonlar ve ekipler için alan yönetimi ve rezervasyon iş akışının tamamını birleştiriyoruz, böylece herkes alan, spor ve etkinliklere kısa sürede, herhangi bir zamanda ve hiçbir çaba harcamadan mümkün olan en kolay erişime sahip oluyor. Locaboo, Avrupa'nın uzay, spor ve etkinliklere yö...

Harpsen

Harpsen

harpsen.com

Harpsen, düğün ve etkinlik sektörü için oluşturulmuş hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır.

Releventful

Releventful

app.releventful.com

Releventful, etkinlik sektörü işletme sahiplerine, zamandan ve paradan tasarruf ederken onları düzenli ve bağlantıda tutmak için tasarlanmış hepsi bir arada araç seti sağlar.

Mazévo

Mazévo

gomazevo.com

Mazévo'nun merkezi Denver, Colorado yakınlarındadır ve 2019 yılında Dean Evans and Associates'in kurucusu ve EMS Planlama Yazılımı sisteminin yaratıcısı Dean Evans tarafından başlatılmıştır. Mazévo, odaları ve etkinlikleri planlamak için en iyi yazılımı ve en iyi müşteri hizmetini sağlamaya kendini ...

Venuerific

Venuerific

venuerific.com

Venuerific, Güneydoğu Asya merkezli etkinlik mekanları için tek noktadan mekan yönetimi yazılımıdır. Yüzlerce işletme, CRM, Raporlama ve İstatistik, Akıllı Planlama, Mekan Yönetimi, E-posta Pazarlama, Ödeme ve çok daha fazlası gibi gelişmiş mekan yönetimi yazılımı özelliklerinden yararlandı.

Venjue

Venjue

venjue.com

Venjue, etkinlik işletmelerinin daha fazla talebi misafire dönüştürmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, hepsi bir arada bir mekan yönetim aracıdır. Venjue, ilk başvurudan son konuğa kadar etkinliklerinizin her yönünü kolaylaştırmanıza yardımcı olarak daha büyük hacimli işlerle başa çıkmanıza olan...

MICE Operations

MICE Operations

miceoperations.com

MICE Operations, etkinlik mekanları, catering şirketleri ve etkinlik profesyonelleri için güçlü çevrimiçi etkinlik planlama ve yönetim yazılımı sunar. Etkinlik planlama – Word belgeleri, e-postalar ve farklı yerlerde bilgi bulma konusunda endişelenmeyin. MICE, tüm etkinlik bilgilerinize, planlamanız...

Perfect Venue

Perfect Venue

perfectvenue.com

PerfectVenue.com'da ÜCRETSİZ DENEMEYE bugün başlayın! Kredi kartına gerek yok. Perfect Venue, etkinlik satış sürecini kolaylaştıran kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sağlayarak bağımsız restoranlara, konaklama gruplarına ve her türlü mekana yardımcı olur. Perfect Venue, müşterilerimizin te...

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün

Weven

Weven

weven.co

Mekanlar, müşteriler ve satıcılar arasında kusursuz işbirliği için hepsi bir arada mekan yönetim sistemi.

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