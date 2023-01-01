WebCatalog
Dinesurf

Dinesurf

dinesurf.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dinesurf çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gücünüzü Güçlendirin Restoran İşletmeciliği Güçlü, Kullanımı Kolay Restoran Yönetim Araçlarımızla İşletmenizi Anlayın, Yönetin ve Büyütün. Ev Önü Operasyonlarınızı Optimize Ediyoruz ve Misafirlerinizin Gelmesini Sağlıyoruz.

Web Sitesi: dinesurf.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dinesurf ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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