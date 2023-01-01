WebCatalog
simpleERB

simpleERB

simpleerb.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde simpleERB çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Basit bir elektronik rezervasyon kitabı. Bugün mevcut olan en basit restoran günlüğü ve rezervasyon yönetim sistemi. Misafir rezervasyonu yapın. Konaklama süresini yönetin. Oturumları ayarlayın. Sosyal mesafeli masa planları ekleyin. Ödemeleri alın. Güvenli kredi kartı tutma. Rezervasyona gelmemeye son verin. Artı çok daha fazlası. Bugün mevcut olan en basit restoran günlüğü ve rezervasyon yönetim sistemi. Misafir rezervasyonu yapın. Konaklama süresini yönetin. Oturumları ayarlayın. Sosyal mesafeli masa planları ekleyin. Ödemeleri alın. Güvenli kredi kartı tutma. Rezervasyona gelmemeye son verin. Üstelik çok daha fazlası.

Web Sitesi: simpleerb.com

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