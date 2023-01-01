Basit bir elektronik rezervasyon kitabı. Bugün mevcut olan en basit restoran günlüğü ve rezervasyon yönetim sistemi. Misafir rezervasyonu yapın. Konaklama süresini yönetin. Oturumları ayarlayın. Sosyal mesafeli masa planları ekleyin. Ödemeleri alın. Güvenli kredi kartı tutma. Rezervasyona gelmemeye son verin. Artı çok daha fazlası. Bugün mevcut olan en basit restoran günlüğü ve rezervasyon yönetim sistemi. Misafir rezervasyonu yapın. Konaklama süresini yönetin. Oturumları ayarlayın. Sosyal mesafeli masa planları ekleyin. Ödemeleri alın. Güvenli kredi kartı tutma. Rezervasyona gelmemeye son verin. Üstelik çok daha fazlası.

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