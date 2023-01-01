Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shore, hizmet ve perakende işletmeleri için eksiksiz bir dijital çözümdür: web sitesi/sosyal medya aracılığıyla planlama ve rezervasyon, pazarlama ve CRM'nin yanı sıra tam entegre bir iPad POS sisteminde ödemeler sunar.

Web Sitesi: shore.com

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