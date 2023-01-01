WebCatalog

Short

Short

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: shore.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Short çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shore, hizmet ve perakende işletmeleri için eksiksiz bir dijital çözümdür: web sitesi/sosyal medya aracılığıyla planlama ve rezervasyon, pazarlama ve CRM'nin yanı sıra tam entegre bir iPad POS sisteminde ödemeler sunar.

Web Sitesi: shore.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Short ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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