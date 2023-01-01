Bir restoran rezervasyon sisteminden daha fazlası. resmio'nun restoranlara yönelik rezervasyon çözümü, günlük iş görevlerinizin çoğunu çok daha kolay hale getirir, böylece tamamen misafirlerinize odaklanabilirsiniz.

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