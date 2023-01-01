WebCatalog
Booksy Biz

Booksy Biz

booksy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Booksy Biz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sevdiğiniz şeye odaklanmaya devam edebilmeniz için işinizi yürütme konusunda Booksy'ye güvenin. Keyifli bir planlama, müşteri edinmenin her zamankinden daha kolay olması ve bir sağlık ve güzellik uzmanı olarak sihrinizi kullanmak için bolca ekstra zaman bekleyebilirsiniz.

Web Sitesi: booksy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Booksy Biz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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