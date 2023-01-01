WebCatalog
Moonpig

Moonpig

moonpig.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Moonpig çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Oluşturması kolay kartlar ve sevecekleri benzersiz hediyelerle Moonpig'de günlerini geçirmek her zamankinden daha kolay. Ertesi gün teslimat için Pazartesi-Cuma günleri saat 21.00'e kadar sipariş verin.

Web Sitesi: moonpig.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Moonpig ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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