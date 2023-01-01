WebCatalog
RevenueWell

RevenueWell

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Diş Hekimleri için Kişisel, Gerçek Zamanlı Metin Mesajlaşması. RevenueWell Messenger ile hastalarla iletişimde kalmak her zamankinden daha hızlı ve daha kolay! Doğrudan bilgisayarınızdan metin gönderin ve gerçek zamanlı olarak yanıt verin. Ekibinizin ve hastalarınızın seveceği, kullanımı kolay bir platform.

Web Sitesi: revenuewell.com

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