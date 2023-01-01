WebCatalog
Review Wave

Review Wave

reviewwave.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Review Wave çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Otomasyonu uygulayın, hem hastalarınız hem de ekibiniz sevecektir. 1. Yeni hastaları çekin İncelemeler önemlidir. İnceleme Dalgası, inceleme isteklerini doğru hastalara doğru zamanda göndererek daha fazla 5 yıldızlı inceleme yakalamanıza yardımcı olur, böylece bir daha asla inceleme istemek zorunda kalmazsınız. 2. Randevuları yakalayın Neden telefon rezervasyonlarına ve evrak işlerine bağımlısınız? Çevrimiçi planlama, hastaların 7/24 çevrimiçi olarak planlama yapmasına (ve yeniden planlama yapmasına) olanak tanır. Hatta yeni hastalar gelmeden önce telefonlarındaki formu doldurabilirler. 3. Hastaları koruyun ve yeniden etkinleştirin Takiplerin, yeniden planlamaların ve hatırlatmaların hiç bitmeyen yönetici baş ağrısına elveda deyin. Review Wave, kişiselleştirilmiş metin mesajları ve daha fazlasıyla her şeyi sizin için otomatik olarak yapar.

Web Sitesi: reviewwave.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Review Wave ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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