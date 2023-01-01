Otomasyonu uygulayın, hem hastalarınız hem de ekibiniz sevecektir. 1. Yeni hastaları çekin İncelemeler önemlidir. İnceleme Dalgası, inceleme isteklerini doğru hastalara doğru zamanda göndererek daha fazla 5 yıldızlı inceleme yakalamanıza yardımcı olur, böylece bir daha asla inceleme istemek zorunda kalmazsınız. 2. Randevuları yakalayın Neden telefon rezervasyonlarına ve evrak işlerine bağımlısınız? Çevrimiçi planlama, hastaların 7/24 çevrimiçi olarak planlama yapmasına (ve yeniden planlama yapmasına) olanak tanır. Hatta yeni hastalar gelmeden önce telefonlarındaki formu doldurabilirler. 3. Hastaları koruyun ve yeniden etkinleştirin Takiplerin, yeniden planlamaların ve hatırlatmaların hiç bitmeyen yönetici baş ağrısına elveda deyin. Review Wave, kişiselleştirilmiş metin mesajları ve daha fazlasıyla her şeyi sizin için otomatik olarak yapar.

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