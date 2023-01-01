Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nimble Rx çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Nimble Rx, reçetelerin incelenmesini, kontrol edilmesini ve kapınıza teslim edilmesini her zamankinden daha kolay hale getirmek için bağımsız, yerel ve özel eczanelerle işbirliği yapar.

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