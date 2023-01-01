Kullanıcıların gezileri planlamalarına ve şarap ülkesine seyahat etmelerine yardımcı olan yeni bir uygulama olan Wine Routes, şarap ülkesi deneyimini yeniden yarattı. Sonoma County merkezli teknoloji şirketi Grapexchange tarafından geliştirilen uygulama, hem tüketicilere hem de şarap işletmelerine son derece entegre hizmetler sunan, onların daha önce hiç olmadığı gibi bağlantı kurmasına ve büyümesine olanak tanıyan çift amaçlı bir platformdur.

Web Sitesi: wineroutes.com

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