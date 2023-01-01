WebCatalog
Citycatt

Citycatt

citycatt.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Citycatt çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hedefiniz hakkında her şey parmaklarınızın ucunda. Yapılacak şeyler için sonsuz çevrimiçi araştırmayı atlayın. Bir yerel/seyahat etkileyicisinin yardımıyla özgün deneyimlerle dolu gezileri kolayca planlayın.

Web Sitesi: citycatt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Citycatt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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