WebCatalog
Escape

Escape

greatescape.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Herhangi bir seyahat tarihinde, şehrinizden dünyanın her turistik destinasyonuna en ucuz seyahatleri keşfedin. Eğlenceli ve etkileşimli bir harita üzerinde tüm gezileri hava durumu tahmini, popülerlik, güvenlik seviyeleri, vize gereksinimleri vb. açısından karşılaştırın. Escape, tüm büyük havayolu şirketlerinde ve uçuş rezervasyonu web sitelerinde en iyi fırsatları tespit etmenize yardımcı olmak için MIT tarafından oluşturulmuş bir araçtır.

Web Sitesi: greatescape.co

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