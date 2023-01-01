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Uçurtmacılar, sörfçüler, yamaç paraşütçüleri, pilotlar, denizciler ve diğer herkes için hava durumu radarı, rüzgar ve dalga tahmini. Kullanımı kolay katmanlar ve hassas nokta tahminiyle dünya çapında animasyonlu hava durumu haritası. Dünyadaki her havalimanının METAR, TAF ve NOTAM'ları. Meteoroloji istasyonlarından ve şamandıralardan gelen SYNOP kodları. Tahmin modelleri ECMWF, GFS, NAM ve NEMS

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