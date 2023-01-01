WebCatalog
Windy

Windy

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Web Sitesi: windy.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uçurtmacılar, sörfçüler, yamaç paraşütçüleri, pilotlar, denizciler ve diğer herkes için hava durumu radarı, rüzgar ve dalga tahmini. Kullanımı kolay katmanlar ve hassas nokta tahminiyle dünya çapında animasyonlu hava durumu haritası. Dünyadaki her havalimanının METAR, TAF ve NOTAM'ları. Meteoroloji istasyonlarından ve şamandıralardan gelen SYNOP kodları. Tahmin modelleri ECMWF, GFS, NAM ve NEMS

Web Sitesi: windy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Windy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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