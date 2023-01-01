Windfinder

Canlı rüzgar radarı ve dünya çapında rüzgar tahmini içeren rüzgar haritası. Uçurtma ve rüzgar sörfü, yelken, balıkçılık ve yürüyüş için canlı hava durumu raporlarını, rüzgar hızını ve dalgaları görün.

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