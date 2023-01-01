WebCatalog
Windfinder

Windfinder

windfinder.com

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Canlı rüzgar radarı ve dünya çapında rüzgar tahmini içeren rüzgar haritası. Uçurtma ve rüzgar sörfü, yelken, balıkçılık ve yürüyüş için canlı hava durumu raporlarını, rüzgar hızını ve dalgaları görün.

Web Sitesi: windfinder.com

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