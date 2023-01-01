Doğru yerel hava durumu WillyWeather dünyanın hava durumu verilerini en değerli yerel bilgilere göre düzenler. Uygulama, radar, uydu, ayrıntılı rüzgar, yağmur, gelgit, dalga ve UV tahminlerinin yanı sıra ayın evreleri, gün doğumu ve gün batımı saatlerini içerir. Ortalama hava durumu hizmetinin ötesine geçerek, tahmin verilerini tüm banliyöler, kasabalar, plajlar, nehirler, parklar, göller ve adalar dahil olmak üzere binlerce konumun belirli koordinatlarına göre işliyor ve ince ayar yapıyoruz.

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