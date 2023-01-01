Rüzgar hızı ve yön haritası. Bulunduğunuz yer için ayrıntılı hava durumu tahmini. Uçurtmacılar, sörfçüler, denizciler ve tüm açık hava sporları tutkunları için hava durumu araçları. Tahmin modelleri ECMWF, ICON, GFS, NAM, WRF

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