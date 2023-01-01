WebCatalog
Windy.app

Windy.app

windy.app

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Windy.app çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Rüzgar hızı ve yön haritası. Bulunduğunuz yer için ayrıntılı hava durumu tahmini. Uçurtmacılar, sörfçüler, denizciler ve tüm açık hava sporları tutkunları için hava durumu araçları. Tahmin modelleri ECMWF, ICON, GFS, NAM, WRF

Web Sitesi: windy.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Windy.app ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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