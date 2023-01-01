Tempest Weather

Tempest Hava Durumu Sistemi tarafından kaydedilen hava durumu. Titizlikle tasarlanmış Tempest Hava Durumu Sistemi, mevcut en kesin, garantili yerel tahmini sağlamak için güçlü makine öğreniminden ve son teknoloji modelleme yeteneklerinden yararlanır. Hareketli parçası yoktur, tamamen kablosuzdur ve basit kurulum sunar. Tempest Hava Durumu Sistemi, akıllı ev entegrasyonlarıyla zamandan ve paradan tasarruf sağlar ve yağmur, yıldırım, rüzgar ve çok daha fazlasına karşı uyarıda bulunmak için anında uyarılarla ailenizi ve mülkünüzü korur.

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