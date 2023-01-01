BBC Weather

Nerede olursanız olun ve planlarınız ne olursa olsun, BBC Hava Durumu'nun en son hava durumu tahminleriyle her zaman hazırlıklı olursunuz.

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