WebCatalog
Trodly

Trodly

trodly.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trodly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Trodly ile benzersiz seyahat deneyimlerini ve aktivitelerini keşfedin, planlayın ve rezervasyon yapın. Bir sonraki seyahatinizde yapılacak heyecan verici şeylerin rezervasyonunu yapın!

Web Sitesi: trodly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trodly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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