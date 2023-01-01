WebCatalog
lastminute.com

lastminute.com

lastminute.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde lastminute.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir sonraki seyahatinizi resmi lastmonth.com web sitesiyle planlayın. Harika geç seyahat fırsatları sunuyoruz. Oteller, Uçuşlar, Tatiller, Şehir Gezileri, Arabalar, Tiyatro Biletleri ve Spa'da büyük indirimler. Şimdi çevrimiçi rezervasyon yapın ve tasarruf edin!

Web Sitesi: lastminute.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, lastminute.com ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CheapOair

CheapOair

cheapoair.com

Raconia

Raconia

raconia.com

Opodo

Opodo

opodo.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

ixigo

ixigo

ixigo.com

Flysera

Flysera

flysera.com

Cleartrip

Cleartrip

cleartrip.com

ebookers

ebookers

ebookers.com

Hotwire

Hotwire

hotwire.com

Secret Escapes

Secret Escapes

secretescapes.com

LIVE JAPAN

LIVE JAPAN

livejapan.com

Dohop

Dohop

dohop.is

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası