WebCatalog
LIVE JAPAN

LIVE JAPAN

livejapan.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LIVE JAPAN çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir sonraki maceranızı LIVE JAPAN ile planlayın: Eksiksiz Japonya seyahat rehberiniz! Web sitemiz aracılığıyla otel, tur, aktivite ve daha fazlasını ayırtın.

Web Sitesi: livejapan.com

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