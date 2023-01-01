Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Life360 Inc., dünya çapındaki tüketicilere paylaşım ve bildirimler de dahil olmak üzere konum tabanlı hizmetler sunan, San Francisco merkezli bir bilgi teknolojisi şirketidir. Ana hizmeti, 2008 yılında piyasaya sürülen bir aile sosyal ağ uygulaması olan Life360'dır. Bu, öncelikle arkadaşların ve aile üyelerinin konumlarını birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak için tasarlanmış konum tabanlı bir hizmettir.

Web Sitesi: life360.com

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