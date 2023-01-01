Mixcloud, kayıtlı kullanıcıları tarafından kitle kaynaklı olarak sağlanan radyo programlarının, DJ mikslerinin ve podcast'lerin dinlenmesine ve dağıtımına olanak tanıyan bir İngiliz çevrimiçi müzik akışı hizmetidir. Önemli kullanıcıları arasında Wired, Harvard Business School, TED Talks ve Barack Obama bulunmaktadır. Nisan 2018'de Mixcloud, medya ve teknoloji sektörlerine uzun vadeli yatırım yapan Los Angeles ve San Francisco merkezli bir holding şirketi olan WndrCo LLC'den 11,5 milyon dolar kapattığını duyurdu. Finansman, Mixcloud'un küresel çaptaki genişlemesini finanse edecek. DreamWorks Animation'ın eski CEO'su Jeffrey Katzenberg, WndrCo'nun kurucu ortağıdır.

Web Sitesi: mixcloud.com

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