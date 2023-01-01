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TED Konuşmaları, eğitim, iş dünyası, bilim, teknoloji ve yaratıcılık konularında uzman konuşmacıların hazırladığı, 100'den fazla dilde altyazılı etkileyici videolardır. Akışı ve indirmesi ücretsiz fikirler.

Web Sitesi: ted.com

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