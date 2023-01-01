WebCatalog
Sora

Sora

soraapp.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Sora, OverDrive Education tarafından. Sora ile okulunuzun kütüphanesinden e-kitaplar ve sesli kitaplar ödünç alın. Kurulum basittir; sadece okulunuzu bulun ve oturum açın. Ardından ödevlerinizi ve favori kitaplarınızı cihazınıza indirin veya yayınlayın.

Web Sitesi: meet.soraapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sora ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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