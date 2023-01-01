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Open Library

Open Library

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Web Sitesi: openlibrary.org

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Açık Kütüphane, şimdiye kadar yayınlanmış her kitap için bir web sayfası oluşturacak şekilde oluşturulan açık, düzenlenebilir bir kütüphane kataloğudur. 3 milyondan fazla kitabı ücretsiz okuyun, ödünç alın ve keşfedin.

Web Sitesi: openlibrary.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Open Library ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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