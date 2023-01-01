WebCatalog
1paragraph

1paragraph

1paragraph.app

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 1paragraph çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

1paragraph, ePub'lar ve web sayfaları için bir okuyucudur. Her metin için okuduğunuz son paragrafı saklar, o paragrafı kütüphane görünümünde gösterir ve kitabı açtığınızda o paragrafa kaydırır. Kütüphane görünümünde metinler en son okundukları zamana göre sıralanır.

Web Sitesi: 1paragraph.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, 1paragraph ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Open Library

Open Library

openlibrary.org

Speechify

Speechify

app.speechify.com

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

Flow

Flow

app.flowoss.com

Reader Mode

Reader Mode

readermode.io

Tolino Webreader

Tolino Webreader

webreader.mytolino.com

myON

myON

myon.com

Internet Archive

Internet Archive

archive.org

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

LibraryThing

LibraryThing

librarything.com

PocketBook Cloud

PocketBook Cloud

cloud.pocketbook.digital

Thread Reader

Thread Reader

threadreaderapp.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası