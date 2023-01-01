Binlerce kitabınızı uygun bir sıraya dizilmiş, notlarınız kenar boşluklarında olacak şekilde barındırabilen devasa bir kütüphane hayal edin. En son teknoloji sayesinde bu kütüphane bir gerçektir ve nerede olursanız olun veya hangi cihazı kullanırsanız kullanın her zaman elinizin altındadır. PocketBook Cloud, e-okuyucunuzu, Android veya iOS akıllı telefonlarınızı, tabletlerinizi ve PC'nizi birleştirerek tüm cihazları tek bir ekosisteme bağlayan çapraz platformlu bir hizmettir. E-kitap dosyalarını, okuma konumlarınızı ve kişisel ayarlarınızı senkronize etmenizi sağlar. Başka bir deyişle, e-okuyucuda bir kitaba başlayabilir, cep telefonunuzdan devam edebilir ve ardından doğru sayfayı arayarak, yazı tipini veya diğer ayarları değiştirerek zaman kaybetmeden tekrar PocketBook'a dönebilirsiniz. PocketBook Cloud çevrimiçi hizmeti, dünyanın her yerinden tutkulu kitap severlere en iyi okuma deneyimini sunmak için oluşturuldu.

Web Sitesi: pocketbook.ch

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