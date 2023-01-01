BookFunnel Author

Yazarlık işiniz için temel araç. İster okuyucu mıknatısınızı teslim etmek, ister kitabınızın ileri düzey kopyalarını göndermek, bir konferansta e-kitapları dağıtmak veya okuyuculara dijital satışlarınızı gerçekleştirmek olsun, BookFunnel bunların hepsini yapar. Tıpkı sizin gibi biz de okuyucuları mutlu etme işindeyiz. Yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, yazar kariyerinizi geliştirmenize yardımcı olalım.

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