WebCatalog
Rakuten Kobo

Rakuten Kobo

kobo.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rakuten Kobo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dünya çapında milyonlarca okuyucuya katılın ve e-Kitaplara ve sesli kitaplara tek bir uygulamayla erişin. Rafsız gidin ve okuma maceralarınızı hareket halindeyken yapın. Aralarından seçim yapabileceğiniz 6 milyondan fazla başlıkla her türden okuyucu ve dinleyiciye uygun bir şeyler var.

Web Sitesi: kobo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Rakuten Kobo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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