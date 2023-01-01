WebCatalog
Epic

Epic

getepic.com

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Epic, 12 yaş ve altı çocuklar için önde gelen dijital okuma platformudur! Eğlenceli, çocuklar için güvenli, etkileşimli okuma uygulamamız, binlerce kitap, sesli kitap, öğrenme videosu ve daha fazlasından oluşan bir kütüphaneye anında ve her zaman erişimle çocukların ilgi alanlarını özgürce keşfetmelerine olanak tanıyarak merakı ve okuma güvenini artırır.

Web Sitesi: getepic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Epic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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