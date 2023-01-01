WebCatalog
Reading Eggs

Reading Eggs

app.readingeggs.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Reading Eggs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yumurta Okumak, harika çevrimiçi okuma oyunları ve etkinlikleriyle okumayı öğrenmeyi çocuklar için ilginç ve ilgi çekici hale getirir.

Web Sitesi: readingeggs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Reading Eggs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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