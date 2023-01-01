Reading Eggs
app.readingeggs.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Reading Eggs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: readingeggs.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Reading Eggs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Literal
literalapp.com
myON
myon.com
Epic
getepic.com
SplashLearn
splashlearn.com
Ethena
api.goethena.com
WriteReader
app.writereader.com
Imagine Learning
app.imaginelearning.com
Study Stack
studystack.com
Rewordify
rewordify.com
MyEducator
app.myeducator.com
Polar
app.getpolarized.io
Adventures in Odyssey Club
oaclub.org