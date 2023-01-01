WebCatalog
Flocabulary

Flocabulary

flocabulary.com

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Flocabulary, K-12 çevrimiçi öğrenimine yönelik şarkılar, videolar ve etkinliklerden oluşan bir kütüphanedir. Yüzbinlerce öğretmen, öğretimlerini desteklemek ve öğrencilerin ilgisini çekmek için Flocabulary'nin eğitici içeriklerini ve öğretim ders planlarını kullanıyor. Sanatçılardan ve eğitimcilerden oluşan ekibimiz yalnızca sınav puanlarını yükseltmeye değil, aynı zamanda her çocuğa öğrenme sevgisini aşılamaya da kararlıdır.

Web Sitesi: flocabulary.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Flocabulary ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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