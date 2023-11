"MANGA Plus by SHUEISHA", Shueisha Inc.'in resmi manga okuyucusudur ve dünya çapında mevcuttur. Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach ve daha fazlası gibi dünyanın en harika mangalarını yayınlıyoruz. En iyi manganın son bölümlerini Japonya'da yayınlanmasıyla birlikte ÜCRETSİZ, GÜNLÜK ve EŞZAMANLI olarak okuyabilirsiniz!!

Web Sitesi: mangaplus.shueisha.co.jp

Yasal Uyarı: WebCatalog, MANGA Plus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.