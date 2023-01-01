MANGA Plus
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MANGA Plus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: mangaplus.shueisha.co.jp
Yasal Uyarı: WebCatalog, MANGA Plus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Azuki
azuki.co
The Great Courses Plus
thegreatcoursesplus.com
Manga UP
global.manga-up.com
INKR Comics
inkr.com
Tappytoon
tappytoon.com
Thread Reader
threadreaderapp.com
WOW Presents Plus
wowpresentsplus.com
DealNews
dealnews.com
Anime-Planet
anime-planet.com
NHK WORLD-JAPAN
www3.nhk.or.jp
Hindustan Times
hindustantimes.com
Crunchyroll
crunchyroll.com