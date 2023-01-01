Manga YUKARI! SQUARE ENIX'in resmi manga web sitesidir. "Fullmetal Alchemist", "My Dress-up Darling" gibi son derece popüler dizileri ve daha fazlasını okuyabilirsiniz!

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