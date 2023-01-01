Genellikle MAL olarak kısaltılan MyAnimeList, gönüllüler tarafından işletilen bir anime ve manga sosyal ağ ve sosyal kataloglama uygulaması web sitesidir. Site, kullanıcılarına anime ve mangayı organize etmek ve puanlamak için liste benzeri bir sistem sunuyor.

Web Sitesi: myanimelist.net

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