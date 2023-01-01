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MyAnimeList

MyAnimeList

myanimelist.net

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Genellikle MAL olarak kısaltılan MyAnimeList, gönüllüler tarafından işletilen bir anime ve manga sosyal ağ ve sosyal kataloglama uygulaması web sitesidir. Site, kullanıcılarına anime ve mangayı organize etmek ve puanlamak için liste benzeri bir sistem sunuyor.

Web Sitesi: myanimelist.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, MyAnimeList ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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