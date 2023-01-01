LinuxQuestions.org (genellikle LQ olarak kısaltılır), Linux kullanıcıları için topluluk odaklı, kendi kendine yardım eden bir web sitesidir.

Web Sitesi: linuxquestions.org

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