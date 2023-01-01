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LinuxQuestions.org

LinuxQuestions.org

linuxquestions.org

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LinuxQuestions.org (genellikle LQ olarak kısaltılır), Linux kullanıcıları için topluluk odaklı, kendi kendine yardım eden bir web sitesidir.

Web Sitesi: linuxquestions.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, LinuxQuestions.org ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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