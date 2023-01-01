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The Great Courses Plus

The Great Courses Plus

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Web Sitesi: thegreatcoursesplus.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde The Great Courses Plus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bilgi Dünyasına Erişin. The Great Courses Plus'ta Dünyanın En İyi Profesörleriyle sınırsız video öğrenimi

Web Sitesi: thegreatcoursesplus.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Great Courses Plus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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