Dünyanın en büyük Tora alimlerinin sunduğu en kaliteli video ve sesli Tora derslerine anında erişim. Bu iyi tasarlanmış, güçlü uygulama size en uygun, kolay erişilebilir ve eğlenceli öğrenme deneyimini sunmak için oluşturuldu.

Web Sitesi: torahanytime.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TorahAnytime ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.