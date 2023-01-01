WebCatalog
The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

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Harika Kurslar Uygulaması, bizden satın aldığınız kursları oynamanıza olanak tanır. Büyük Kurslar, dünyanın en iyi profesörlerini, kendilerini en çok ilgilendiren konularda daha derinlere inmek isteyen milyonlara ulaştırıyor. Sınav yok. Ev ödevi yok. Program yok. Her zaman, her yerde, video veya ses yoluyla erişilebilen bir bilgi dünyası.

Web Sitesi: thegreatcourses.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, The Great Courses ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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