Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Coursera, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi profesörleri Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından 2012 yılında kurulan ve devasa açık çevrimiçi kurslar (MOOC), uzmanlıklar, dereceler, profesyonel ve mastertrack kursları sunan dünya çapında bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Coursera, mühendislik, veri bilimi, makine öğrenimi, matematik, işletme, finans, bilgisayar bilimi, dijital pazarlama, beşeri bilimler, tıp, biyoloji gibi çeşitli konularda çevrimiçi kurslar, sertifikalar ve dereceler sunmak için üniversiteler ve diğer kuruluşlarla birlikte çalışır. sosyal bilimler ve diğerleri.

Web Sitesi: coursera.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coursera ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.