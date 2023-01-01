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Innovamat

Innovamat

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Web Sitesi: innovamat.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Innovamat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Didaktik uzmanlar ve profesörler tarafından oluşturulan, matematiğe manipülatif yaklaşımlar için öneriler. İlkokul ve İlk Yıllarda Matematik.

Web Sitesi: innovamat.com

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