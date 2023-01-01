WebCatalog
Stanford Online

Stanford Online

online.stanford.edu

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stanford Online çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Stanford Online, ücretsiz çevrimiçi kurslar, çevrimiçi dereceler, yüksek lisans ve profesyonel sertifikalar, e-öğrenme ve açık kurslar aracılığıyla öğrenme fırsatları sunar.

Web Sitesi: online.stanford.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stanford Online ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Coursera

Coursera

coursera.org

Unreal Online Learning

Unreal Online Learning

unrealengine.com

LearnVern

LearnVern

learnvern.com

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

Alison

Alison

alison.com

upGrad

upGrad

upgrad.com

365 Data Science

365 Data Science

365datascience.com

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

MicMonster

MicMonster

micmonster.com

MIT OpenCourseWare

MIT OpenCourseWare

ocw.mit.edu

Cursa

Cursa

cursa.app

LearnDash

LearnDash

learndash.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası