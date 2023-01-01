BMC, araştırma devam ediyor Açık erişim yayıncılığının öncüsü olan BMC, BMC Biology ve BMC Medicine gibi geniş ilgi alanı başlıkları, Malaria Journal ve Microbiome gibi uzman dergiler ve BMC Series gibi yüksek kaliteli hakemli dergilerden oluşan gelişen bir portföye sahiptir. Biyotıpın ötesinde fiziksel bilimler, matematik ve mühendislik disiplinlerine doğru genişleyen BMC, artık tek bir açık erişim platformunda daha geniş bir konu alanı portföyü sunuyor. BMC'de araştırmalar her zaman devam etmektedir. Topluluklarımızın ihtiyaçlarını daha iyi desteklemek, yayınladığımız araştırmanın bütünlüğünü sağlamak ve açık araştırmanın faydalarını desteklemek için sürekli yeniliğe kararlıyız. BMC, Springer Nature'ın bir parçasıdır.

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