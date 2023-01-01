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Nature

Nature

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İlk kez 1869'da yayınlanan Nature, dünyanın önde gelen multidisipliner bilim dergisidir. Nature, çığır açan keşiflere yön veren en iyi hakemli araştırmaları yayınlıyor ve dünya çapındaki düşünce liderleri ve karar vericiler tarafından okunuyor.

Web Sitesi: nature.com

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