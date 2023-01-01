The Lancet

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Lancet haftalık hakemli bir genel tıp dergisidir. Dünyanın en eski ve en tanınmış genel tıp dergileri arasındadır. 1823 yılında, neşter (neşter) adı verilen cerrahi alete adını veren İngiliz cerrah Thomas Wakley tarafından kurulmuştur. Dergi, orijinal araştırma makaleleri, inceleme makaleleri ("seminerler" ve "incelemeler"), başyazılar, kitap eleştirileri, yazışmaların yanı sıra haber özellikleri ve vaka raporları. Lancet, 1991'den bu yana Elsevier'in mülkiyetindedir ve 1995'ten bu yana baş editörü Richard Horton'dur. Derginin Londra, New York ve Pekin'de yazı işleri ofisleri bulunmaktadır.

Web Sitesi: thelancet.com

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