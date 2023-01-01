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Heartland

Heartland

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Web Sitesi: heartland.us

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IntechOpen, Bilim, Teknoloji ve Tıp alanlarında Dergi ve Kitapların önde gelen küresel yayıncısıdır. Dünya çapında 60.000'den fazla yazarın tercihi biziz.

Web Sitesi: heartland.us

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